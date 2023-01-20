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общество

Мэрия Новосибирска подаст апелляцию по делу о закупке техники для уборки улиц

Фото Мэрия Новосибирска подаст апелляцию по делу о закупке техники для уборки улиц
Фото Мэрия Новосибирска подаст апелляцию по делу о закупке техники для уборки улиц

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мэрия Новосибирска намерена апеллировать решение суда по делу о спецтехнике для уборки улиц.

Центральный суд обязан мэрию Новосибирска закупить 670 единиц спецтехники для уборки улиц — это больше, чем сейчас есть в парке техники города. Мэрия намерена обжаловать это решение.

По приблизительным подсчетам, на закупку 670 единиц спецтехники город потратит более 5,8 миллиарда рублей. Как сообщили в пресс-центре мэрии изданию РБК Новосибирск, бюджет на такие расходы не заложен.

К началу 2022 года в парке техники Новосибирска было 602 машины для уборки улиц летом и зимой. За год город приобрел еще 32 спецмашины за 279,3 миллиона рублей. На 2023 год в бюджет заложена трата еще 115 миллионов на закупку новой спецтехники, в 2024 и 2025 годах предварительно планируют потратить по 130 миллионов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что перед зимним сезоном 2022-2023 готовность зимней техники в Новосибирске составила 75%.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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