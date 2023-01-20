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общество

Мобилизованный из Новосибирской области подал в суд на военкомат

Фото Мобилизованный из Новосибирской области подал в суд на военкомат
Фото Мобилизованный из Новосибирской области подал в суд на военкомат

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Житель Новосибирской области, подлежащий частичной мобилизации, подал в суд на военкомат.

Мобилизованный из Искитимского района Новосибирской области подал иск к военкомату. Об этом сообщили в районном суде.

Согласно заявлению жителя Новосибирской области, представители военкомата отказали ему в праве пройти военно-врачебную экспертизу. Первое судебное заседание прошло 17 января.

По словам мужчины, его диагноз требовал дополнительного исследования для определения степени годности к воинской службе.

Рассматривать дело по существу будет Новосибирский гарнизонный военный суд.

Ранее ветераны Вооруженных Сил, выпускники высшего военного командного училища Новосибирска поблагодарили НВВКУ за организацию обучения призванных в рамках частичной мобилизации.

Как ранее писал Сиб.фм, новосибирские мобилизованные уже знают, куда потратят выплаты из бюджета и зарплатные довольствия.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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