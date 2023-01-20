Мобилизованный из Новосибирской области подал в суд на военкомат

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Житель Новосибирской области, подлежащий частичной мобилизации, подал в суд на военкомат.
Мобилизованный из Искитимского района Новосибирской области подал иск к военкомату. Об этом сообщили в районном суде.
Согласно заявлению жителя Новосибирской области, представители военкомата отказали ему в праве пройти военно-врачебную экспертизу. Первое судебное заседание прошло 17 января.
По словам мужчины, его диагноз требовал дополнительного исследования для определения степени годности к воинской службе.
Рассматривать дело по существу будет Новосибирский гарнизонный военный суд.
Ранее ветераны Вооруженных Сил, выпускники высшего военного командного училища Новосибирска поблагодарили НВВКУ за организацию обучения призванных в рамках частичной мобилизации.
Как ранее писал Сиб.фм, новосибирские мобилизованные уже знают, куда потратят выплаты из бюджета и зарплатные довольствия.
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