Новосибирским фермерам раздадут гранты по 30 млн рублей на стартапы

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В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области объявили конкурс на получение грантов – в Агентстве инвестиционного развития помогают фермерам оформлять документы.

Отбор претендентов на три вида грантов стартует с 13 февраля. Первый вид – "Агростартап" подразумевает получение фермерскими хозяйствами 5 миллионов рублей поз 10% собственных вложений. В случае выигрыша в этой номинации крестьянско-фермерское хозяйство сможет потратить деньги на приобретение земельного участка или сельхозтехники.

Второй вид гранта – "Семейная ферма" - могут получить хозяйства, которые работают более года. Сумма фигурирует в размере 30 миллионов, 40% от неё – придётся вложить и собственных средств. Средства можно направить на любую форму развития хозяйства, кроме оплаты кредита.

Ещё один вид гранта, под названием «Развитие материально-технической базы СПоК», подразумевает получение денежных траншей в размере 70 миллионов рублей, 40% от этой суммы также вкладывает фермерское хозяйство.

«Гранты — один из самых востребованных и действенных инструментов для развития хозяйств. При этом мы видим, что многих потенциальных заявителей останавливает от участия в конкурсе кажущаяся сложность сбора необходимых документов. Наша же задача, как Центра компетенций, оказывать бесплатную помощь фермерам в грамотном и качественном оформлении документов», — отметил руководитель центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Константин Терещенко.

Так, в прошлом году в проекте "Агростартап" приняли участие 9 фермерских хозяйств, семейную ферму развивали 7 заявителей, а вот на грант в 70 миллионов претендовало лишь одно хозяйство.

Также напомним, что с 2021 года в Новосибирской области активно реализуется проект "Своё Родное" – благодаря цифровой витрине за год 100 фермеров смогли выйти за пределы своего региона.