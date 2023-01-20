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Новосибирским фермерам раздадут гранты по 30 млн рублей на стартапы

Фото Новосибирским фермерам раздадут гранты по 30 млн рублей на стартапы
Фото Новосибирским фермерам раздадут гранты по 30 млн рублей на стартапы

Фото предоставлено Россельхозбанком

В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области объявили конкурс на получение грантов – в Агентстве инвестиционного развития помогают фермерам оформлять документы.

Отбор претендентов на три вида грантов стартует с 13 февраля. Первый вид – "Агростартап" подразумевает получение фермерскими хозяйствами 5 миллионов рублей поз 10% собственных вложений. В случае выигрыша в этой номинации крестьянско-фермерское хозяйство сможет потратить деньги на приобретение земельного участка или сельхозтехники.

Второй вид гранта – "Семейная ферма" - могут получить хозяйства, которые работают более года. Сумма фигурирует в размере 30 миллионов, 40% от неё – придётся вложить и собственных средств. Средства можно направить на любую форму развития хозяйства, кроме оплаты кредита.

Ещё один вид гранта, под названием «Развитие материально-технической базы СПоК», подразумевает получение денежных траншей в размере 70 миллионов рублей, 40% от этой суммы также вкладывает фермерское хозяйство.

«Гранты — один из самых востребованных и действенных инструментов для развития хозяйств. При этом мы видим, что многих потенциальных заявителей останавливает от участия в конкурсе кажущаяся сложность сбора необходимых документов. Наша же задача, как Центра компетенций, оказывать бесплатную помощь фермерам в грамотном и качественном оформлении документов», — отметил руководитель центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Константин Терещенко.

Так, в прошлом году в проекте "Агростартап" приняли участие 9 фермерских хозяйств, семейную ферму развивали 7 заявителей, а вот на грант в 70 миллионов претендовало лишь одно хозяйство.

Также напомним, что с 2021 года в Новосибирской области активно реализуется проект "Своё Родное" – благодаря цифровой витрине за год 100 фермеров смогли выйти за пределы своего региона.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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