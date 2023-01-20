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экономика общество

Перерасчет за отопление сделают в Новосибирске до 31 января

Фото Перерасчет за отопление сделают в Новосибирске до 31 января
Фото Перерасчет за отопление сделают в Новосибирске до 31 января

Жителям Новосибирска сделают перерасчет за отопление из-за переплаты в 2022 году.

Компания СГК в Новосибирске до 31 марта 2023 года произведет перерасчет за оплаченную ранее услугу отопления. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе компании.

Как пояснили в СГК, размер корректировки суммы будет зависеть от множества факторов, включая состояние труб, самого здания и погодных условий.

В частности, будет учитываться, сколько тепла получил дом, и какая сумма была оплачена. По сути, сумму высчитают как разницу между величиной реально потребленного тепла и начислениями за 2022 год.

По итогам перерасчета за год суммы в платежках могут как уменьшиться, так и увеличиться.

По предварительным данным, из-за теплой зимы 2022 года сибиряки переплатили за тепло 121 миллион рублей.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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