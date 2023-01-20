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«Предлагал посмотреть на котят»: родителей в Новосибирске предупредили о пристающем к детям мужчине

Фото «Предлагал посмотреть на котят»: родителей в Новосибирске предупредили о пристающем к детям мужчине
Фото «Предлагал посмотреть на котят»: родителей в Новосибирске предупредили о пристающем к детям мужчине

Фото: Freepik.com

В Новосибирске сообщили о мужчине, зовущего детей «посмотреть на котят».

В родительских чатах WhatsApp в Новосибирске сообщили о странном мужчине, который подходит к детям и настойчиво зовёт «посмотреть на котят».

«Ребенок возвращался из бассейна, и на Макаренко, 7 к нему прицепился какой-то мужчина. "Я хотел тебе котят показать, пошли со мной". [...] В кожаной куртке и в меховой кепке», — сообщила Наталья из Калининского района.

«Женщина на тренировке предупредила, что её ребенок столкнулся с таким мужчиной на Гребенщикова, 14. Предупредите детей, чтобы никто ни с кем никуда не шёл», — дополняет информацию Анна.

Аналогичные сообщения поступают от родителей с левого берега.

«Предупредите родителей — 4-й, 5-й, 6-й микрорайон — появился мужчина, пристаёт к детям, предлагает им посмотреть на котят», — сообщает Светлана из Краснообска.

Ранее Сиб.фм сообщал, что маньяк со шрамом на лице приставал к 8-летним школьницам в Новосибирске.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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