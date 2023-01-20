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Предпринимателя под Новосибирском оштрафовали на 100 тысяч за слив отходов в землю

Фото Предпринимателя под Новосибирском оштрафовали на 100 тысяч за слив отходов в землю
Фото Предпринимателя под Новосибирском оштрафовали на 100 тысяч за слив отходов в землю

Фото: ГУ МЧС НСО (иллюстративное)

В Новосибирской области руководителя компании оштрафовали на нарушение правил охраны окружающей среды.

Суд в Колыванском районе оштрафовал на 100 тысяч рублей руководителя животноводческого хозяйства за слив отходов в землю. Об этом сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 20 января.

Директора ООО «Продовольственные ресурсы» признали виновным по статье «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». По данным суда, организация сливала отходы в неположенном месте с 2018 по 2020 год. Это значительно ухудшило состояние прилегающей территории.

Также руководителю компании сделали выговор, сообщили в суде.

Ранее Сиб.фм писал, что двух «черных ассенизаторов» поймали на территории Верх-Тулинского сельсовета в Новосибирской области за незаконный слив отходов.

Напомним, ранее Новосибирский бумажный комбинат сливал опасные отходы в почву.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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