Предпринимателя под Новосибирском оштрафовали на 100 тысяч за слив отходов в землю

Фото: ГУ МЧС НСО (иллюстративное)
В Новосибирской области руководителя компании оштрафовали на нарушение правил охраны окружающей среды.
Суд в Колыванском районе оштрафовал на 100 тысяч рублей руководителя животноводческого хозяйства за слив отходов в землю. Об этом сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 20 января.
Директора ООО «Продовольственные ресурсы» признали виновным по статье «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». По данным суда, организация сливала отходы в неположенном месте с 2018 по 2020 год. Это значительно ухудшило состояние прилегающей территории.
Также руководителю компании сделали выговор, сообщили в суде.
Ранее Сиб.фм писал, что двух «черных ассенизаторов» поймали на территории Верх-Тулинского сельсовета в Новосибирской области за незаконный слив отходов.
Напомним, ранее Новосибирский бумажный комбинат сливал опасные отходы в почву.
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