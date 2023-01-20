Россиянам рассказали, в каком случае они могут не платить за коммуналку

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На портале Объясняем.рф россиянам рассказали, можно ли не оплачивать коммунальные услуги, если в квартире никто не живет.

Согласно данным портала Объясняем.рф, по законодательству собственник обязан оплачивать жилищно-коммунальные услуги, даже если он не проживает в квартире, пишет sova.info.

Однако, если счётчиков и зарегистрированных жильцов нет, оплату за электроэнергию и воду считают по нормативам и количеству собственников. Если в управляющую компанию поданы сведения о проживающих, то оплата начисляется из их числа.

Чтобы сэкономить на оплате коммуналке, можно "умные" счётчики. Если в квартире никто не живет, их можно просто опломбировать.

Напомним, тарифы ЖКХ в Новосибирске выросли на 9-12%.