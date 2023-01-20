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экономика

Сбер признан самым сильным финансовым брендом в мире

Фото Сбер признан самым сильным финансовым брендом в мире
Фото Сбер признан самым сильным финансовым брендом в мире

Фото: Сбер

Ведущая международная консалтинговая компания Brand Finance вновь назвала Сбер самым сильным финансовым брендом в мире и самым дорогим брендом России. По итогам 2022 года компания также вошла в число 200 самых дорогих брендов планеты, заняв 163-е место в престижном рейтинге Brand Finance Global 500.

Банк сохранил своё положение в высшей лиге по такому показателю, как сила бренда, и находится на 16-й позиции в мире и на 1-й — в России.

По данным Brand Finance, даже в текущей ситуации российский банк демонстрирует высокие финансовые результаты, совершенствует свои продукты и сервисы и сохраняет доверие клиентов, что позволяет ему оставаться в топе самых ценных мировых брендов.

Показатель «Сила бренда» рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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