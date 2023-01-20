Жителям Новосибирска до 31 марта вернут 121 млн рублей переплаты за отопление

Фото: СГК Новосибирск

Жители Новосибирска переплатили за отопление в 2022 году 121 миллион рублей.

Жителям Новосибирска вернут 121 миллион рублей переплаты за отопление. Об этом сообщает СГК.

До 31 марта новосибирцы получат платёжные квитанции с корректировкой оплаты за отопление в 2022 году. Общая переплата всех коммунальных хозяйств города составила 121 миллион рублей. Эта сумма зачтётся в счёт будущих оплат отопления.

Каждый месяц 2022 года жители Новосибирска получали фиксированный счёт за отопление на основе потребления тепла в своём доме в 2021 году. 2022-й год был более тёплым, чем 2021-й, и тепловые сооружения города потратили меньше энергии на обогрев домов. Излишки составили 121,2 миллиона рублей.

В предыдущие годы СГК также проводила перерасчет: избыток за 2019 год составил 477 миллионов рублей, а за 2020-й — 487 миллионов рублей.

Ранее компания СГК привела примеры некорректных расчетов оплаты отопления в Новосибирске. В случае неожиданного изменения стоимости отопления посоветовали обратиться в управляющую компанию.