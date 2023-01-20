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общество

Жителям Новосибирска до 31 марта вернут 121 млн рублей переплаты за отопление

Фото Жителям Новосибирска до 31 марта вернут 121 млн рублей переплаты за отопление
Фото Жителям Новосибирска до 31 марта вернут 121 млн рублей переплаты за отопление

Фото: СГК Новосибирск

Жители Новосибирска переплатили за отопление в 2022 году 121 миллион рублей.

Жителям Новосибирска вернут 121 миллион рублей переплаты за отопление. Об этом сообщает СГК.

До 31 марта новосибирцы получат платёжные квитанции с корректировкой оплаты за отопление в 2022 году. Общая переплата всех коммунальных хозяйств города составила 121 миллион рублей. Эта сумма зачтётся в счёт будущих оплат отопления.

Каждый месяц 2022 года жители Новосибирска получали фиксированный счёт за отопление на основе потребления тепла в своём доме в 2021 году. 2022-й год был более тёплым, чем 2021-й, и тепловые сооружения города потратили меньше энергии на обогрев домов. Излишки составили 121,2 миллиона рублей.

В предыдущие годы СГК также проводила перерасчет: избыток за 2019 год составил 477 миллионов рублей, а за 2020-й — 487 миллионов рублей.

Фото Жителям Новосибирска до 31 марта вернут 121 млн рублей переплаты за отопление 2

Ранее компания СГК привела примеры некорректных расчетов оплаты отопления в Новосибирске. В случае неожиданного изменения стоимости отопления посоветовали обратиться в управляющую компанию.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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