Лыжня России - 2023 в Новосибирске пройдет 11 февраля

Фото Дениса Винокурова / Сиб.фм

"Лыжня России" вновь пройдёт 11 февраля в Новосибирске – это одно из немногих мероприятий, которое происходило и при самых жёстких минусовых температурах, и в период пандемии коронавируса.

Как и много лет подряд, «Лыжни России» вновь пройдут на лыжной базе ИЯФ СО РАН имени А. Тульского (улица Ионосферная, 3). Только в 2023 году массовый забег пройдёт на день ранее.

11 февраля у участников будет возможность пробежать одну из трёх дистанций: 500 метров, 5 и 10 километров. Для чиновников и руководителей предприятий разработан щадящий режим – 2 130 метров.

Чтобы попасть на лыжный забег необходим и допуск. Медицинская комиссия примет желающих 10 февраля с обеда и до 20.00 по двум адресам: стадион «Спартак», ул. Мичурина, 10, второй этаж, правое крыло), а также – торговый центр «Эдем» (ул. Кутателадзе, 4/4). В этот день лыжникам присвоят номера.

Регистрация желающих пройти ту или иную дистанцию начнётся 11 февраля с 9.00 на стадионе. На месте надо быть с паспортом и письменным согласием о персональной ответственности за своё здоровье. Желающие пройти 10 километров на лыжах могут пройти электронную регистрацию на сайте: www.novosib-sport.ru.

Кстати, один из самых массовых забегов "Лыжни России" прошёл на День всех влюбленных в 2021 году – тогда дистанцию преодолели даже афроамериканцы.