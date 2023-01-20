Трое детей пострадали при столкновении автобуса и легкового автомобиля в Новосибирске

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Автобус и BMW столкнулись в Новосибирске.

Утром в пятницу, 20 января, в Октябрьском районе Новосибирске столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль BMW. В аварии пострадали три ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В 8 часов утра на улице Выборная 32-летняя водитель BMW выехала на встречную полосу и столкнулась с маршрутным автобусом. В салоне автобуса были 4 пассажира: 56-летняя женщина и 3 ребенка — мальчики в возрасте 9 и 14 лет, а также 14-летняя девочка. Все они получили травмы, как и водитель и пассажир иномарки. Их доставили в медицинское учреждение, чтобы уточнить характер травм.

Сотрудники ГИБДД по НСО устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на трассе под Новосибирском столкнулись 4 автомобиля. Автомобили получили сильные повреждения. От столкновения Lada Priora вылетела в кювет с повреждениями передней части корпуса.

Также рейсовый автобус с 27 детьми столкнулся с "КАМАЗом" под Новосибирском. Троих детей доставили в больницу.