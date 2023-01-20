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В кадастровом плане Новосибирска появился самый большой ледовый дворец "Сибирь-Арена"

Фото В кадастровом плане Новосибирска появился самый большой ледовый дворец "Сибирь-Арена"
Фото В кадастровом плане Новосибирска появился самый большой ледовый дворец "Сибирь-Арена"

Фото: правительство Новосибирской области

В Росреестре Новосибирской области сообщили, что на кадастровый учёт поставлен новый ЛДС "Сибирь-Арена".

В пресс-службе Управления Росреестра по Новосибирской области сообщили, что в кадастровом плане появился самый большой спортивный объект в Сибири, общая площадь которого составляет 12 Га. Это событие, как сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, произошло в рамках сроков, которые и были обозначены ранее.

«Это знаковое событие для региона, совсем скоро новая арена откроет свои двери для всех любителей хоккея»,

— отметил Алексей Колмаков.

Напомним, приёмку спортивного объекта начали сразу после новогодних праздников. Комиссия продолжает осматривать каждый квадратный метр. А вот парк, который прилегает к ЛДС, был открыт ещё раньше. Прогуляться по нему можно было уже в начале января.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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