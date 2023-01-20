В Кузбассе будут судить экс-начальника подразделения РЖД из Новосибирска за взятку в 7 млн

Коллаж Сиб.фм: использовано фото Восточного МСУТ СК России и Густаво Зырянова

В суд передаётся уголовное дело бывшего начальника службы вагонного хозяйства Западно-Сибирской дирекции РЖД из Новосибирска – его будут судить в Кузбассе за взятку в размере 7 миллионов рублей.

В основу уголовного дела легли события, которые происходили с июля 2018 по февраль 2022 года. В этот период начальник службы вагонного хозяйства Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры РЖД решил подзаработать на ремонте подвижного состава.

"Он незаконно получил от представителя ООО «Ремонтная компания «Новотранс» взятку в виде денег на общую сумму свыше 7 млн. рублей за общее покровительство по службе представляемой взяткодателем организации. Полученными денежными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению",

– рассказали в Восточном МСУТ СК России.

Позже начальник службы вагонного хозяйства уволился, но он уже попал в поле зрения оперативников УФСБ и полицейских Управления на транспорте МВД. Вскоре "вагоновожатый" был задержан и частично раскаялся в содеянном. На его имущество стоимостью 9 миллионов рублей наложен арест.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего начальника службы вагонного хозяйства Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", – добавили в следственном управлении.

Судить нечистого на руку железнодорожника будут в Кузбассе – в Тайгинском городском суде. Кстати, коллега этого фигуранта уголовного дела уже предстал перед судом в Новосибирске: бывшего руководителя «РЖД Логистики» обвиняют в мошенничестве на сумму 70 миллионов рублей.