Два человека выпали с балкона в центре Новосибирска

Фото: Сиб.фм
На улице Орджоникидзе в Новосибирске два человека выпали с балкона дома 20 января.
Два человека выпали с балкона дома в Центральном районе Новосибирска.
Как сообщает находящийся на месте журналист Сиб.фм, двоих людей нашли лежащими под балконом семиэтажного дома №21 по улице Орджоникидзе. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и две бригады реанимации, одна из которых — детская.
Корреспондент уточнил, что одного из упавших с травмами госпитализировали, тело другого накрыли непрозрачным материалом на тротуаре.
Предположительно, выпавшие находились на балконе 4 этажа здания.
Территория вокруг места происшествия огорожена сигнальными лентами. Полицейские не комментируют произошедшее.
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