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Два человека выпали с балкона в центре Новосибирска

Фото Два человека выпали с балкона в центре Новосибирска
Фото Два человека выпали с балкона в центре Новосибирска

Фото: Сиб.фм

На улице Орджоникидзе в Новосибирске два человека выпали с балкона дома 20 января.

Два человека выпали с балкона дома в Центральном районе Новосибирска.

Как сообщает находящийся на месте журналист Сиб.фм, двоих людей нашли лежащими под балконом семиэтажного дома №21 по улице Орджоникидзе. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и две бригады реанимации, одна из которых — детская.

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Корреспондент уточнил, что одного из упавших с травмами госпитализировали, тело другого накрыли непрозрачным материалом на тротуаре.

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Предположительно, выпавшие находились на балконе 4 этажа здания.

Территория вокруг места происшествия огорожена сигнальными лентами. Полицейские не комментируют произошедшее.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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