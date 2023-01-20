В Новосибирске на улице Даргомыжского фуры оставили водителям полполосы для проезда

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Жители домов на улице Даргомыжского в Новосибирске каждый день возвращаются домой с риском для жизни: из-за стихийной парковки фур вдоль дороги автобусы выезжают на встречную полосу, а водители не всегда видят пешеходную зону.

Вокруг завода "Экран" всё заполонили фуры. Местные жители рассказывают, что иногда их выстраивается в ряд на узенькой улице Даргомыжского до семи штук. После Нового года они есть почти каждый вечер.

"Они стоят впритык до поворота на улицу Залесского , оккупируют полностью остановку "Улица Даргомыжского". И далее вдоль дороги выстраивается до 4-5 длинномеров, — рассказывает жительница дома №3 Екатерина. – А вы представляете: запустили недавно новый автобус №5. Так он большой, красивый – накануне к остановке не мог подъехать!"

Из-за стоящих вдоль дороги фур, фактически остаётся одна полоса для проезда в обе стороны. Нечто подобное уже было летом прошлого года, но после публикации в паблике "АСТ-54" и ряде СМИ несколько месяцев фур не было видно. Однако они появились ещё в конце 2022 года, ситуация усугубилась и в январе.

"Однажды ситуация была такая: дорогу почистила снегоуборочная техника и оставила посередине гребешок. Потом вдоль дороги растянулись фуры – всё, движение в одну сторону заблокировано! Какой автобус уже! Какая остановка! Не понимаю, куда смотрит ГИБДД? Пока трагедии не произойдёт что ли?"

– возмущена Екатерина.

Как сообщают сами дальнобойщики, они приезжают загружаться и разгружаться на "Экран", а вдоль дороги встают, так как больше негде припарковаться. Обычно скопление фур наблюдается под вечер – утром дорога освобождается.

"Ну хорошо, если это работа предприятия, неужели нельзя организовать её безопасно, чтобы соблюдалась безопасность? Решите тогда этот вопрос!" — продолжают возмущаться местные жители.

Данную информацию пешеходы и водители, проживающие на улице Даргомыжского передали в ГИБДД и ждут адекватных решений.