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общество

В Новосибирске началось строительство второй очереди кампуса НГУ

Фото В Новосибирске началось строительство второй очереди кампуса НГУ
Фото В Новосибирске началось строительство второй очереди кампуса НГУ

Фото: СУНЦ НГУ

В Новосибирском Академгородке возведут пятиэтажный корпус поточных аудиторий НГУ.

НГУ приступил к строительству второй очереди кампуса мирового уровня. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Как уточнили в правительстве, будет построен пятиэтажный корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центров, а а также с научной библиотекой.

На первом этапе планируется возведение корпуса поточных аудиторий на две тысячи человек. Корпус будет учебным, инженерным и лабораторным.

Помимо этого, также возведут пятиэтажный учебно-научный центр Института медицины и психологии НГУ и четырехэтажный четырехэтажный научно-исследовательский центр.

Завершить строительство первого этапа кампуса планируется в 2024 году.

Как ранее писал Сиб.фм, в НГУ показали интерьеры нового кампуса в Новосибирске

 

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Автор:
Дамир Трубников

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