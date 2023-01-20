В Новосибирске началось строительство второй очереди кампуса НГУ

Фото: СУНЦ НГУ
В Новосибирском Академгородке возведут пятиэтажный корпус поточных аудиторий НГУ.
НГУ приступил к строительству второй очереди кампуса мирового уровня. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
Как уточнили в правительстве, будет построен пятиэтажный корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центров, а а также с научной библиотекой.
На первом этапе планируется возведение корпуса поточных аудиторий на две тысячи человек. Корпус будет учебным, инженерным и лабораторным.
Помимо этого, также возведут пятиэтажный учебно-научный центр Института медицины и психологии НГУ и четырехэтажный четырехэтажный научно-исследовательский центр.
Завершить строительство первого этапа кампуса планируется в 2024 году.
Как ранее писал Сиб.фм, в НГУ показали интерьеры нового кампуса в Новосибирске
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