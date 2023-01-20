В Новосибирске название остановки "Дом Ленина" написали с ошибкой

Фото "МК в Новосибирске"

Пассажиры автобуса № 54 в Новосибирске обратили внимание на ошибку в написании названия остановки "Дом Ленина".

Жители Новосибирска заметили грамматическую ошибку в названии автобусной остановки "Дом Ленина". Фамилия вождя пролетариата была написана с двумя буквами "Н". Об этом пишет "МК в Новосибирске" со ссылкой на читателей.

Горожан не на шутку возмутила такая ошибка.

"Не знать как пишется слово Ленин, по-моему стыдно для жителей России и Новосибирска в том числе, где центральная площадь города называется площадь "Ленина", — поделилась с изданием сибирячка.

Пассажирка добавила, что она уже указывала кондуктору на ошибку. Но в ответ услышала раздраженное: "Не ко мне вопросы".

В диспетчерской службе журналисту издания причину появления лишней буквы "Н" в фамилии Ленина объяснить не смогли. Но пообещали исправить оплошность.

Как ранее писал Сиб.фм, 11 января на табло вокзала "Новосибирск-Главный" появились ошибочные данные о погоде — минус 51 градус. «В работе цифрового метеотабло на станции «Новосибирск-Главный» из-за резкого перепада температур произошел кратковременный сбой. Ошибка, связанная со сбоем в работе термометра, была устранена путем перезагрузки программного обеспечения», — объяснили в пресс-службе компании.