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В Новосибирске пассажирка автобуса пожаловалась на домогательства мигранта

Фото В Новосибирске пассажирка автобуса пожаловалась на домогательства мигранта
Фото В Новосибирске пассажирка автобуса пожаловалась на домогательства мигранта

Фото автора

Девушка с Затулинки рассказала, что пока ехала до центра Новосибирска, её трогали в автобусе за "пятую точку".

Своими впечатлениями девушка поделилась в группе "ЧП-Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте". Она ехала на автобусе с Затулинского жилмассива, а уже через несколько минут почувствовала на своей пятой точке руку мужчины. Долгое время она лежала на теле девушки, её обладатель вышел только на остановке "Мебельный магазин". При этом рассказавшая это пассажирка была в шоке от внешности мужчины.

«Парень был не славянской внешности», — призналась девушка.

Объектами домогательств в новосибирских троллейбусах и автобусах часто становятся не только женщины, но и дети. Так два года назад в троллейбусе №24 задержали педофила, который домогался семилетней девочки. Мужчины скрутили извращенца и дождались приезда полиции.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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