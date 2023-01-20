В Новосибирске покупатель напал с ножом на продавца дорогой машины

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Житель Кемеровской области хотел убить мужчину при сделке по покупке автомобиля.

В Новосибирске предъявили обвинение жителю Кемеровской области, который напал с ножом на мужчину, продававшего дорогой автомобиль. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Сибиряк нашёл объявление о продаже автомобиля в интернете. Тогда же у него возник план по краже элитной машины. Мужчина договорился встретиться, что протестировать автомобиль в Новосибирске 17 января, и напал на продавца с ножом.

«Находясь в салоне машины потерпевшего, нанес ему несколько ножевых ранений в область жизненно-важных органов. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, так как владелцу удалось выйти из машины и убежать от нападавшего», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемого задержали в Кемеровской области, ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, ранее пенсионерку из Забайкалья обвинили в покушении на убийство врача.