В Новосибирске покупатель напал с ножом на продавца дорогой машины

Фото: СКР
Житель Кемеровской области хотел убить мужчину при сделке по покупке автомобиля.
В Новосибирске предъявили обвинение жителю Кемеровской области, который напал с ножом на мужчину, продававшего дорогой автомобиль. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
Сибиряк нашёл объявление о продаже автомобиля в интернете. Тогда же у него возник план по краже элитной машины. Мужчина договорился встретиться, что протестировать автомобиль в Новосибирске 17 января, и напал на продавца с ножом.
«Находясь в салоне машины потерпевшего, нанес ему несколько ножевых ранений в область жизненно-важных органов. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, так как владелцу удалось выйти из машины и убежать от нападавшего», — сообщили в ведомстве.
Подозреваемого задержали в Кемеровской области, ему избрана мера пресечения в виде ареста.
Напомним, ранее пенсионерку из Забайкалья обвинили в покушении на убийство врача.
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