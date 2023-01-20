В Новосибирске разработали инновационное кадило с мощностью пылесоса

Фото: Институт катализа СО РАН

В Новосибирском Институте Катализа СО РАН изобрели инновационное кадило, которое не выделяет дым.

Учёный новосибирского Института катализа СО РАН Александр Куликов изобрёл инновационное кадило с мощностью пылесоса, не имеющее ограничений в работе и не выделяющее дым, сообщили в пресс-службе учреждения.

Разработчик пояснил, что кадило работает на пропан-бутановой смеси при помощи каталитической горелки. Состоит устройство из каталитических сеточек, а также эжектора и сопла, которые являются топливными элементами. Такую горелку можно использовать на разных устройствах, где необходима мощность порядка 350-360 Вт. Для сравнения, такой мощностью обладают современные пылесосы.

«Когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, то эта струя расползается внутри него. Там так называемые турбинки завихряют смесь в противоположные стороны, — рассказал об устройстве инновационного кадила ученый. — Газовоздушная смесь должна равномерно распределиться и поступить на сеточки. Равномерное распределение можно оценить по равномерному красному свечению».

Кадило отличается от традиционного тем, что не выделяет ничего, кроме тепла и аромата ладана — в нём нет дыма, а поскольку оно потребляет минимальный объем газа, то может работать очень долго.