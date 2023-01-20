В Новосибирске самыми популярными контрафактными игрушками стали герои «Лунтика» и «Барбоскиных»

Кадр: студия "Мельница"

Предприниматели Новосибирска чаще всего продают контрафактные игрушки с героями «Лунтика» и «Барбоскиных».

Новосибирская область стала второй по числу нарушений прав студии анимационного кино «Мельница». Самые частые иски предприниматели получают за продажу контрафактных игрушек, изображающих героев мультфильмов «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины». Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Студия «Мельница» направила в Арбитражный суд Новосибирской области 24 иска к новосибирским предпринимателям. От них требуют выплатить компенсации за нарушение прав на товарные знаки при использовании образов героев мультфильмов. Каждый иск — на сумму от 20 до 150 тысяч рублей.

Как сообщили в студии «Мельница» журналистам BFM-Новосибирск, чаще всего нелицензионную продукцию производят на основе героев мультфильмов «Лунтик и его друзья», «Барбоскины» и серии мультфильмов про богатырей. Их образы изображают на игрушках и на детской текстильной продукции.

Лидер по числу исков от студии — Свердловская область, 418 нарушений. Новосибирская область на втором месте с 325 случаями нарушений.

Подавляющее большинство исков приходится на уникальных предпринимателей. Повторные нарушения не превышают 5% от общего числа.

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