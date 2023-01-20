В Новосибирске стали показывать боевик Гая Ричи «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать»

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В Новосибирске вышел в прокат фильм «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» известного режиссера Гая Ричи.

Новосибирцы могут посмотреть фильм британского кинорежиссера Гая Ричи «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» . Расписание уже появилось на нескольких сайтах кинотеатров города.

Боевик доступен для просмотра в 2D-формате. Стоимость билетов начинается от 200 рублей.

По сюжету фильма, разведчик Орсон Форчун пытается остановить распространение смертельного оружия. Он объединяется с лучшими оперативниками мира и получает прикрытие от известного голливудского актера.

Как ранее писал Сиб.фм, с 22 декабря на большом экране Новосибирска начался показ фильма «Аватар:путь воды»