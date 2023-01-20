В Новосибирске таксист уснул на Бугринском мосту после 12-часовой смены

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске таксисты пожаловались на низкий доход из-за поборов агрегатора.

Новосибирские таксисты рассказали журналисту Сиб.фм, что за 12-часовую смену им удается заработать около 1,5 тысячи рублей. Все из-за дорогой аренды авто и высокой комиссии.

Приятели берут в аренду «Хенде Солярис» за 2100 рублей. Автомобиль нужно самому помыть и заправить, а потом окупить все затраты. Помимо этого, агрегаторы снимают до 18.5% за каждую поездку, а так называемый «партнер», через которого водители подключаются в такси, забирает еще от 2 до 2.5% от стоимости поездки.

Водителям приходится работать по 12 часов в сутки. Иначе велик риск того, что расходы превысят доходы.

Константин (имя изменено) рассказал что, от такой нагрузки у него в 2020 году случился инсульт. Однажды он заснул на Бугринском мосту и повредил автомобиль.

Чтобы получить прибавку к зарплате 5000 рублей, таксист должен выполнит 120 заказов в неделю. Из-за такой нагрузки водители часто жертвуют здоровьем.

Как ранее писал Сиб.фм, полиция раскрыла дело о похищении таксиста ради автомобиля в Новосибирске.