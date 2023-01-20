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общество

В Новосибирске житель Кузбасса пытался зарезать продавца элитного автомобиля

Фото В Новосибирске житель Кузбасса пытался зарезать продавца элитного автомобиля
Фото В Новосибирске житель Кузбасса пытался зарезать продавца элитного автомобиля

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Силовики задержали 29-летнего жителя Кемеровской области, подозреваемого в покушении на убийство жителя Новосибирска ради машины.

В Новосибирске следователи предъявили обвинение 29-летнему жителю Кузбасса, который подозревается в совершении тяжкого преступления — покушения на убийство, сопряженного с разбоем. Об этом 20 января сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным ведомства, кемеровчанин заранее спланировал преступление. Он хотел похитить дорогой автомобиль, напав на владельца. В случае сопротивления житель Кузбасса готов был применить насилие к владельцу авто.

"Для совершения разбойного нападения мужчина на сайте в сети Интернет нашел объявление жителя Новосибирска о продаже им автомобиля и с целью реализации задуманного приехал на территорию Новосибирской области", — говорится в материалах уголовного дела.

Преступление было совершено днем 17 января. Псевдопокупатель встретился с владельцем авто и в салоне иномарки напал на него. Он несколько раз ударил мужчину ножом, но довести умысел до конца не смог. Потерпевший успел вырваться и убежать.

Налётчика удалось установить и задержать по горячим следам в соседнем регионе.

В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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