Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирской области ожидается похолодание до -39 градусов в выходные

Фото В Новосибирской области ожидается похолодание до -39 градусов в выходные
Фото В Новосибирской области ожидается похолодание до -39 градусов в выходные

Морозы до -39 градусов ожидаются в Новосибирской области в предстоящие выходные 21 и 22 января.

В Новосибирской области ожидается похолодание до -39 градусов 21 и 22 января. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Морозная погода в Новосибирске установится еще в пятнице, 20 января. Синоптики прогнозируют -25 -27 градусов днем и до -32 градусов ночью.

В субботу, 21 января, дневная температура составит -23 -28 градусов. Ночью столбики термометров покажут -28 -32 градуса.

В воскресенье, 22 января, в Новосибирской области ожидаются морозы до -39 градусов ночью, и -21 градус днем.

Осадки в выходные дни маловероятны, ветер будет дуть южного и юго-западного направления.

Ожидалось, что крещенские морозы придут в Сибирь несколькими днями раньше. Но погода решила сделать жителям подарок и позволить при комфортной температуре окунуться в освящённую воду.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

15318
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
12344
В Новосибирске ученики гимназии пожаловались на тухлые макароны
9537
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
8885
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
8366
В Новосибирске водитель маршрутки сбил ребёнка на пешеходном переходе
8326
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты
8014
В Новосибирске отмечается массовое заражение флуроной