В Новосибирской области ожидается похолодание до -39 градусов в выходные

Морозы до -39 градусов ожидаются в Новосибирской области в предстоящие выходные 21 и 22 января.

В Новосибирской области ожидается похолодание до -39 градусов 21 и 22 января. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

Морозная погода в Новосибирске установится еще в пятнице, 20 января. Синоптики прогнозируют -25 -27 градусов днем и до -32 градусов ночью.

В субботу, 21 января, дневная температура составит -23 -28 градусов. Ночью столбики термометров покажут -28 -32 градуса.

В воскресенье, 22 января, в Новосибирской области ожидаются морозы до -39 градусов ночью, и -21 градус днем.

Осадки в выходные дни маловероятны, ветер будет дуть южного и юго-западного направления.

Ожидалось, что крещенские морозы придут в Сибирь несколькими днями раньше. Но погода решила сделать жителям подарок и позволить при комфортной температуре окунуться в освящённую воду.