Вице-президент КХЛ Анисимов оценил подготовку Сибирь-Арены в Новосибирске к официальным матчам

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Главный судья КХЛ Алексей Анисимов оценил подготовку Сибирь-Арены в Новосибирске к матчам КХЛ.

«Сибирь-Арену» с рабочим визитом посетил вице-президент и главный судья КХЛ Алексей Анисимов. Он оценил, насколько новый ледовый дворец готов к официальным матчам Континентальной хоккейной лиги.

Перед стартом каждого сезона КХЛ инспекторы проверяют, насколько спортивные объекты оснащены и соответствуют техническому регламенту лиг КХЛ и МХЛ. Замечания и рекомендации по итогам проверки устраняются до начала сезона.

Каждый год комиссия по инспектированию уделяет внимание одному аспекту, на который следует обратить наибольшее внимание. Например, перед сезоном 2020/2021 прорабатывали освещение на аренах, к старту 2021/2022 стандартизировали холодильное оборудование, а также систему мультимедиа и сеть видеокамер «видеогол» с фиксацией каждого участка хоккейной коробки с множества ракурсов. В сезоне 2022/2023 такое внимание уделяют качеству льда и водоподготовке.

«Открытие новой ледовой арены – это всегда очень значимое событие для региона, клуба, болельщиков. Для КХЛ же, принимать новый спортивный объект – это более трудоемкий процесс, чем инспектировать уже функционирующие стадионы. За последние пять лет у нас есть база всех актов приёма-передачи стадионов. Поэтому, мы открываем эти документы и в ходе инспектирования обращаем внимание на то, какие замечания были выявлены в последние два-три года и насколько они устранены. С новым объектом все происходит «с нуля». Я рад, что в Новосибирской области ответственно подошли к вопросу организации и подготовки арены к официальным матчам КХЛ и пригласили меня заранее», – подчеркнул Алексей Анисимов.

Инспекция арены от КХЛ позволит проводить на ней матчи хоккейных лиг, а поэтому является необходимой для успешного развития ледового дворца спорта.

Напомним, 12 января начались работы по осмотру и приёмке помещений Сибирь-Арены. Также с 23 января на арене начнут готовить основание для заливки льда.