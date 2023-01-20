Воспитательница из Читы раздала детям грамоты с гербом Украины

Freepik, authors: Milan Markovic

Воспитательница детского сада в Чите раздала воспитанникам грамоты с изображением герба Украины. После этого инцидента она сразу ушла с работы.

Воспитательница детского сада № 73 в Чите вручила своим воспитанникам грамоты с гербом Украины. Таким способом женщина поощрила старание ребят в детсадовском конкурсе, пишет zabnews.

«Когда девушка пришла на работу, она вела себя очень надменно. Позже сотрудники выяснили, что теперь она работает в другом детском саду и продолжает воспитывать малышей», — рассказал собеседник издания.

В пресс-службе министерства образования Забайкальского края пообещали провести проверку всех фактов.

Напомним, воспитатель устроила скандал из-за опоздания мамы в детсад в Новосибирске.