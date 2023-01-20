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общество woman

Вот как Хюррем покорила султана: три секрета обольщения, которые сводят с ума всех мужчин без исключения

Фото Вот как Хюррем покорила султана: три секрета обольщения, которые сводят с ума всех мужчин без исключения
Фото Вот как Хюррем покорила султана: три секрета обольщения, которые сводят с ума всех мужчин без исключения

Фото: pixabay.com, стоп-кадры из фильма "Великолепный век"

Сильные мира сего, как правило, глубоко увлечены своей карьерой, бизнесом, продвижением вверх. Обратить их внимание на себя любимую не так-то просто. Но способы обольщения успешных мужчин давно придуманы мудрыми женщинами. Яркий пример – персонаж известного телесериала наложница Хюррем.

Найти суть

В арсенале мудрой Хюррем содержалась масса методов. Ей пришлось применить все, чтобы понять внутреннюю суть Султана и его предпочтения. Но есть три секрета обольщения, которые работают на всех мужчинах, независимо от их положения в обществе или возраста.

1. Стать особенной

В современном мире, как и в среде Султанов, мужчины избалованы женским вниманием. В потоке претенденток на их сердца необходимо выделиться, но не столько внешностью (она бесспорно важна), сколько внутренним содержанием. Первый шаг – найти в себе изюминку и развивать её. Второй шаг — при первой встрече вести себя нетипично. К примеру, Хюррем дерзко выкрикнула имя Султана и изобразила обморок, продемонстрировав некую «сумашедшинку».

Фото Вот как Хюррем покорила султана: три секрета обольщения, которые сводят с ума всех мужчин без исключения 2

2. Показать зависимость

Феминистические и прогрессивные взгляды прочь! На первых порах они только оттолкнут мужчину. Демонстрация женской слабости и зависимости от мира мужчин и их благосклонности обязательно зацепит желанного Султана. Потешьте его самолюбие. Мужчинам очень нравится кого-то спасать — вот и покажите незащищённость, нужду в его опеке.

Фото Вот как Хюррем покорила султана: три секрета обольщения, которые сводят с ума всех мужчин без исключения 3

3. Запомниться мужчине

Психологи утверждают, что мужчины не менее впечатлительны, чем женщины, просто хорошо скрывают это от общества. Постарайтесь стать в его жизни неповторимой. Создайте с понравившимся кавалером особенные моменты, которые тот ещё долго будет вспоминать с теплотой и улыбкой. К примеру, поцелуи под дождём, свидания на крыше, пикники в горах или выходные вдали от цивилизации. Такую женщину запомнят надолго и не захотят отпускать.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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