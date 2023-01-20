Выброшенная в мусорку девочка из Новосибирска нашла родных по ДНК

В эфире телеканала НТВ рассказали о судьбе девочки из Новосибирска, которую много лет назад выбросили в мусорный бак.

Найденная много лет назад в мусорном баке девочка из Новосибирска стала героиней программы ДНК на телеканале НТВ. Сейчас сибирячка стала взрослой женщиной и решила отыскать своих родственников.

С помощью ДНК-теста удалось выяснить, что у 42-летней Марины Сентор есть две старшие сестры. Ирине Микрюкова сейчас 48 лет, она живет в Новосибирском доме ветеранов. Оксана Баядина с 7 лет воспитывалась в приемной семье, сейчас ей 52 года.

Во время передачи выяснилось, что у биологической матери девочек было пятеро детей — три сестры выжили, а двое сыновей погибли в детском возрасте. При этом Марину в возрасте пяти месяцев удочерила приемная семья.

О существовании других родителей девочка узнала в 13 лет. И только в 42 года сибирячка решила отыскать близких.

Напомним, в ноябре 2022 года на Первом канале в эфире программы «Малахов» рассказали о военном из Бердска Александре Редникове, который погиб во время пожара в костромском клубе «Полигон».