Житель Новосибирска нашёл 186 тысяч на оплату долга после ареста приставами автомобиля

Фото: пресс-служба ФССП РФ по НСО

В Новосибирске мужчина нашел деньги для погашение долга после ареста Subaru Forester.

Судебные приставы Ленинского района Новосибирска арестовали автомобиль 30-летнего жителя города. Через несколько дней должник сам пришёл в отдел ФССП, чтобы вернуть долг в полном размере. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского отделения ведомства.

Мужчина был должен юридическому лицу 174 тысячи рублей, не открывал уведомления на Госуслугах и игнорировал вызовы на приём к судебному приставу. Тогда пристав-исполнитель наложила арест на автомобиль должника — Subaru Forester.

Спустя несколько дней должник пришёл в отделение за автомобилем. У него нашлись и 174 тысячи в уплату основного долга и 12 тысяч исполнительского сбора.

ФССП напоминает, что приставы могут арестовать имущество должника, чтобы сохранить возможность оплаты для взыскателя. Узнать о наличии долга можно на сайте Госуслуг.

Ранее служба судебных приставов сообщала, что должница выплатила 1,8 миллиона для возврата квартиры с аукциона.