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общество

Житель Новосибирска нашёл 186 тысяч на оплату долга после ареста приставами автомобиля

Фото Житель Новосибирска нашёл 186 тысяч на оплату долга после ареста приставами автомобиля
Фото Житель Новосибирска нашёл 186 тысяч на оплату долга после ареста приставами автомобиля

Фото: пресс-служба ФССП РФ по НСО

В Новосибирске мужчина нашел деньги для погашение долга после ареста Subaru Forester.

Судебные приставы Ленинского района Новосибирска арестовали автомобиль 30-летнего жителя города. Через несколько дней должник сам пришёл в отдел ФССП, чтобы вернуть долг в полном размере. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского отделения ведомства.

Мужчина был должен юридическому лицу 174 тысячи рублей, не открывал уведомления на Госуслугах и игнорировал вызовы на приём к судебному приставу. Тогда пристав-исполнитель наложила арест на автомобиль должника — Subaru Forester.

Спустя несколько дней должник пришёл в отделение за автомобилем. У него нашлись и 174 тысячи в уплату основного долга и 12 тысяч исполнительского сбора.

ФССП напоминает, что приставы могут арестовать имущество должника, чтобы сохранить возможность оплаты для взыскателя. Узнать о наличии долга можно на сайте Госуслуг.

Ранее служба судебных приставов сообщала, что должница выплатила 1,8 миллиона для возврата квартиры с аукциона.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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