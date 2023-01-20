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Зима своё возьмет: прогноз погоды на февраль 2023 года заставил вздрогнуть

Фото Зима своё возьмет: прогноз погоды на февраль 2023 года заставил вздрогнуть
Фото Зима своё возьмет: прогноз погоды на февраль 2023 года заставил вздрогнуть

Фото: pixabay.com

Климатическая российская зима в самом разгаре, а календарная походит к финалу и, похоже, февраль приготовил россиянам очень громкий завершающий аккорд, который запомнится надолго.

Февральские «метания»

Судя по предварительным прогнозам, февраль больше похож на сбежавшего из психиатрической лечебницы пациента, которого долго держали взаперти. «Метаться» последним зимний месяц будет действительно, как сумасшедший, утверждают единодушно все российские метеорологи.

Фото Зима своё возьмет: прогноз погоды на февраль 2023 года заставил вздрогнуть 2

Разбег в 20 градусов

Такой резкий перепад атмосферных температур ожидает в начале феврале центральные регионы страны. Стартует финальный месяц зимы в столичных окрестностях с нетипичного мороза до минус 20 градусов по Цельсию, который молниеносно превратится в теплый и уверенный ноль, предупредили синоптики ГисМетео.ру.

Культурная столица размокнет

Санкт-Петербург и без того не может похвастаться большим количеством солнечных дней, так ещё и в феврале 2023 года не ожидается ни одного дня без низкой облачности и осадков в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Всё это будет протекать на фоне температуры от 0 до + 2 градусов. А вот Самару засыплет снегом прямо под фонари при десятиградусном морозе.

Фото Зима своё возьмет: прогноз погоды на февраль 2023 года заставил вздрогнуть 3

Снег покинет Сибирь

С точностью до наоборот обстоит ситуация с февральским снегопадом за Уральским хребтом. На обширной территории Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и Севере страны снежных осадков в феврале 2023 года ожидается крайне мало, что тоже нетипично для этих регионов. Зато морозы будут трещать совсем не финальные, до минус 30 градусов по Цельсию.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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