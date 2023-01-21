Китайский Новый год 2023: когда наступит год Черного Водяного кролика по восточному календарю

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Новый 2023 год по традиционному календарю уже вступил в свои права. Но по канонам восточного (китайского) календаря мы ещё живём в старом году. Зато есть время подготовиться к встрече Черного Кролика – хозяина 2023 года.

Встречаем Кролика в конце января

Основатели китайского календаря — китайцы искренне верят, что характеры животных (символов года) значительно влияют на течение человеческой жизни в конкретный период. Следуя этому убеждению, можно предположить, что в год спокойного и мирного Кролика на Земле не должно происходить масштабных войн, засух и прочих неприятностей.

Начало года Кролика в 2023 наступает 22 января. Этот период совпадает со вторым новолунием, которое наступает сразу после зимнего солнцестояния.

Чего ждать от китайского Кролика?

Кролик – пушистый и милый зверек, но он способен и поцарапать острыми когтями, поясняют зоологи. Можно наблюдать, как падая, животное легко переворачивается на лапы и не причиняет себе увечий. Именно за эти качества китайцы любят 2023 год.

Восточные эзотерики уверены, что год Кролика — один из самых благоприятных периодов для жизни и благополучия людей. По преданиям, в этот год на Земле царит счастье, спокойствие и любовь. Также в этот период ожидается гармония в людских душах и умиротворенность в природе.

2023 год в моменте

В текущий момент миром всё ещё правит Тигр. По древним преданиям китайцев, в этот год на Земле больше энтузиазма, импульсивности и безрассудства. Судя по происходящим событиям, последние два понятия – прямо в точку. В год Тигра жизнь становится интересной, но беспокойной, непредсказуемой.

Кроме того, Тигр способствует борьбе с «авторитетами» и правящими цивилизациями, сложившимися в мире – и снова мы видим, что в этом году как раз и началась эта борьба.

2023 год с Кроликом

Год Кролика считается удачным для новых романтических знакомств, женитьбы и рождения (зачатия) ребенка. Рекомендуется проводить больше времени с семьей и близкими, в идеале – полностью посвятить себя им в этом году. Однако следует присмотреться и к своему психологическому и моральному самочувствию.

Что касается политических событий, то Водяной Кролик относится к стихии Воды. Можно сказать, что это так называемая «мягкая сила», способная прекратить большинство конфликтов путем дипломатии.