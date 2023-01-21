Крещение в Новосибирске, вспышка кори, возвращение вице-мэра Скатова и подозреваемый в убийстве отца троих детей с Первомайки – итоги недели на Сиб.фм

Фото: стоп-кадр с видео мэрии Новосибирска; со страницы Артема Скатова в "ВК"; Дениса Шмакова / Сиб.фм; СКР НСО; pixabay; Густаво Зырянов / Сиб.фм; Коллаж: Сиб.фм

Что удивило, заинтересовало и впечатлило жителей Новосибирска за третью неделю января — в итогах недели на Сиб.фм.

Отстранённый вице-мэр Скатов вернулся на работу в администрацию Новосибирска

Еще в четверг, 12 января, ранее отстраненный вице-мэр Новосибирска Артём Скатов приступил к исполнению своих обязанностей.

Напомним, прокуроры отправили в мировой суд Октябрьского района обвинительное заключение по уголовному делу о клевете. Согласно материалам дела, ещё весной прошлого года Артём Скатов распространил заведомо ложные сведения в интернете, порочащие честь и достоинства депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

После того, как это вскрылось вице-мэр сначала проходил по делу свидетелем, но через пару месяцев перешёл в разряд подозреваемого. При этом на момент задержания чиновник утверждал, что всё прошло в очень грубой форме, и он вынужден был отменить уже назначенную дату свадьбы.

Дата нового судебного процесса над вице-мэром еще не назначена.

Более 20 тысяч жителей Новосибирской области окунулись в ледяную воду на Крещение

В день Крещения, 19 января, более 20 тысяч жителей Новосибирской области окунулись в проруби и купели.

По данным регионального МЧС более десяти тысяч человек окунулись в ледяную прорубь под контролем спасателей, специалистов ведомства, сотрудников полиции и медиков. Обстановку у купелей контролировали 501 человек и 167 единиц техники.

Еще 9187 новосибирцев приняли участие в обряде Крещения в 6 официальных церковных купелях. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, самой популярной стала купель на святом источнике в Искитимском районе. Она собрала порядка 2 300 человек. А самой малочисленной оказалась оборудованная прорубь в Сузунском районе в селе Мереть – там окунулось 14 человек.

Наконец, порядка 1000 заключенных в исправительных колониях в Новосибирской области также приняли участие в Крещении. Как рассказал настоятель церкви в колонии №18, для участия в крещенских купаниях были пошиты даже специальные белые рубахи. Впрочем, в обряде Крещения принимали участие и мужчины с обнажённым торсом.

Следком показал ориентировку на подозреваемого в убийстве отца трёх детей

Появилась ориентировка на предполагаемого убийцу отца трёх детей в Первомайском районе. Фото в четверг, 19 января, опубликовало СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, предположительно, 5 или 6 января, Михаила Кравченко застрелили в Первомайском районе на парковке у дома №3 по улице Шмидта в собственном автомобиле. Он возвращался из командировки из рабочего поселка Чаны и пропал. Жена забила тревогу 6 числа. Позже нашли его мобильник, а тело Михаила обнаружили только на следующий день.

Вспышка кори в Новосибирске

Ещё с декабря ушедшего недавно 2022 года в столице Западной Сибири регистрируется повышенный уровень заболевания корью среди взрослого и детского населения. Региональный Роспотребнадзор, пытаясь взять контроль над ситуацией, вводит противоэпидемиологические меры.

9 января четыре новых очага заболевания корью обнаружили в Бердске.

На 17 января 2023 года в регионе зафиксировано 45 случаев заражения корью, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Лада Самойлова. При этом из 45 зафиксированных случаев 17 приходятся на детей, добавила она. Каждый инцидент отрабатывается эпидемиологами, в том числе при помощи дополнительной вакцинации. В тот-же день во время пресс-конференции заместитель министра здравоохранения заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова заявила, что источник возникновения кори в НСО в 2022-2023 году следует искать среди граждан из средней азии.

19 января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки по факту вспышки кори в Новосибирске.

До 1 февраля текущего года в регионе завершат дополнительную вакцинацию по поручению главного санитарного врача Новосибирской области Александра Щербатова.