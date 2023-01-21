Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

политика общество культура проиcшествия

Крещение в Новосибирске, вспышка кори, возвращение вице-мэра Скатова и подозреваемый в убийстве отца троих детей с Первомайки – итоги недели на Сиб.фм

Фото Крещение в Новосибирске, вспышка кори, возвращение вице-мэра Скатова и подозреваемый в убийстве отца троих детей с Первомайки – итоги недели на Сиб.фм
Фото Крещение в Новосибирске, вспышка кори, возвращение вице-мэра Скатова и подозреваемый в убийстве отца троих детей с Первомайки – итоги недели на Сиб.фм

Фото: стоп-кадр с видео мэрии Новосибирска; со страницы Артема Скатова в "ВК"; Дениса Шмакова / Сиб.фм; СКР НСО; pixabay; Густаво Зырянов / Сиб.фм; Коллаж: Сиб.фм

Что удивило, заинтересовало и впечатлило жителей Новосибирска за третью неделю января — в итогах недели на Сиб.фм.

Отстранённый вице-мэр Скатов вернулся на работу в администрацию Новосибирска

Еще в четверг, 12 января, ранее отстраненный вице-мэр Новосибирска Артём Скатов приступил к исполнению своих обязанностей.

Напомним, прокуроры отправили в мировой суд Октябрьского района обвинительное заключение по уголовному делу о клевете. Согласно материалам дела, ещё весной прошлого года Артём Скатов распространил заведомо ложные сведения в интернете, порочащие честь и достоинства депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

После того, как это вскрылось вице-мэр сначала проходил по делу свидетелем, но через пару месяцев перешёл в разряд подозреваемого. При этом на момент задержания чиновник утверждал, что всё прошло в очень грубой форме, и он вынужден был отменить уже назначенную дату свадьбы.

Дата нового судебного процесса над вице-мэром еще не назначена.

Фото Крещение в Новосибирске, вспышка кори, возвращение вице-мэра Скатова и подозреваемый в убийстве отца троих детей с Первомайки – итоги недели на Сиб.фм 2

Более 20 тысяч жителей Новосибирской области окунулись в ледяную воду на Крещение

В день Крещения, 19 января, более 20 тысяч жителей Новосибирской области окунулись в проруби и купели.

По данным регионального МЧС более десяти тысяч человек окунулись в ледяную прорубь под контролем спасателей, специалистов ведомства, сотрудников полиции и медиков. Обстановку у купелей контролировали 501 человек и 167 единиц техники.

Еще 9187 новосибирцев приняли участие в обряде Крещения в 6 официальных церковных купелях. Как уточнили в ГУ МЧС по региону, самой популярной стала купель на святом источнике в Искитимском районе. Она собрала порядка 2 300 человек. А самой малочисленной оказалась оборудованная прорубь в Сузунском районе в селе Мереть – там окунулось 14 человек.

Наконец, порядка 1000 заключенных в исправительных колониях в Новосибирской области также приняли участие в Крещении. Как рассказал настоятель церкви в колонии №18, для участия в крещенских купаниях были пошиты даже специальные белые рубахи. Впрочем, в обряде Крещения принимали участие и мужчины с обнажённым торсом.

Фото Крещение в Новосибирске, вспышка кори, возвращение вице-мэра Скатова и подозреваемый в убийстве отца троих детей с Первомайки – итоги недели на Сиб.фм 3

Следком показал ориентировку на подозреваемого в убийстве отца трёх детей

Появилась ориентировка на предполагаемого убийцу отца трёх детей в Первомайском районе. Фото в четверг, 19 января, опубликовало СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, предположительно, 5 или 6 января, Михаила Кравченко застрелили в Первомайском районе на парковке у дома №3 по улице Шмидта в собственном автомобиле. Он возвращался из командировки из рабочего поселка Чаны и пропал. Жена забила тревогу 6 числа. Позже нашли его мобильник, а тело Михаила обнаружили только на следующий день.

Фото Крещение в Новосибирске, вспышка кори, возвращение вице-мэра Скатова и подозреваемый в убийстве отца троих детей с Первомайки – итоги недели на Сиб.фм 4

Вспышка кори в Новосибирске

Ещё с декабря ушедшего недавно 2022 года в столице Западной Сибири регистрируется повышенный уровень заболевания корью среди взрослого и детского населения. Региональный Роспотребнадзор, пытаясь взять контроль над ситуацией, вводит противоэпидемиологические меры.

9 января четыре новых очага заболевания корью обнаружили в Бердске.

На 17 января 2023 года в регионе зафиксировано 45 случаев заражения корью, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора по региону Лада Самойлова. При этом из 45 зафиксированных случаев 17 приходятся на детей, добавила она. Каждый инцидент отрабатывается эпидемиологами, в том числе при помощи дополнительной вакцинации. В тот-же день во время пресс-конференции заместитель министра здравоохранения заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Лада Самойлова заявила, что источник возникновения кори в НСО в 2022-2023 году следует искать среди граждан из средней азии.

19 января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить о результатах проверки по факту вспышки кори в Новосибирске.

До 1 февраля текущего года в регионе завершат дополнительную вакцинацию по поручению главного санитарного врача Новосибирской области Александра Щербатова.

Фото Крещение в Новосибирске, вспышка кори, возвращение вице-мэра Скатова и подозреваемый в убийстве отца троих детей с Первомайки – итоги недели на Сиб.фм 5

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

0

Теги

Новосибирск
итоги недели
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

11587
Такие пары никогда не разводятся: названа идеальная разница в возрасте для крепкого брака
9309
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
7941
Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре
7694
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
7418
В Новосибирске сотни человек собрались в очереди к проруби на Крещение
7029
«Если этот пост опубликован, я труп»: пропавший в Новосибирске 18-летний парень оставил послание
6589
В Новосибирске на территории свалки убили четыре собаки