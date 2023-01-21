Минус 10 лет: этот цвет волос омолодит любую

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Молодильное яблочко современным красоткам есть не обязательно. Индустрия красоты достигла невероятных высот и при помощи грамотно подобранного оттенка волос способна омолодить любую прелестницу на 10 лет.

Блонд как приговор

Любой уважающий себя колорист знает, что светлый цвет волос априори выигрышен для возрастных дам – он смотрится легче и объемнее. А черный оттенок может придать лишних 20 лет даже юным девушкам. Судя по всему, к блонду «приговорены» все леди за 40.

Оттенки решают

Блонд блонду рознь. Пергидрольный канул в лету, к великому счастью красивейшей половины человечества. Его сменило громадьё оттенков блонд. Стилисты по волосам превратились в настоящих химиков, бесконечно смешивая и соединяя по несколько оттенков цвета, тем самым изобретая новые формулы цвета.

Топовыми, а значит наиболее освежающими лицо и образ в целом, справедливо считаются розовые (не путать с кислотными) и медовые оттенки блонд. Они выглядят естественно и тепло, но есть опасность желтизны. Чтобы она не испортила вашу причёску, найдите хорошего мастера.

Темные оттенки блонд

Существуют и такие. Боятся их не стоит, успокаивают амбассадоры брендовых производителей краски для волос. Они рекомендуют обратить особое внимание карамельному оттенку. Конечно, он на несколько тонов темнее медового или розового. Но является идеальным вариантом для натуральных брюнеток, для которых переход в светлый блонд чаще всего бывает слишком радикальным и не всегда удачным (карие глаза, темные брови – иногда им противопоказан светлый цвет волос).

Самый натуральный оттенок

Пшеничный блонд поможет скрыть возраст настолько, что лишь ваши близкие будут знать, что это не ваш родной цвет волос. Он также позволяет применять различные техники окрашивания: омбре, балаяж, шатуш и прочие модные, ведь они легко ложатся на пшеничную основу.