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общество

Под Новосибирском задержали убившего косулю браконьера

Фото Под Новосибирском задержали убившего косулю браконьера
Фото Под Новосибирском задержали убившего косулю браконьера

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области.

В Новосибирской области задержали подозреваемого в незаконной охоте.

19 января в Кочковском районе Новосибирской области полицейские нашли охотника, незаконно застрелившего и разделавшего косулю. Его ущерб природе оценили в 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Полицейский патруль при объезде трассы около села Быструха нашли следы бурого цвета на снегу и ворс животного. При подробном осмотре нашли следы волочения животного, обуви и автомобильных шин, а также гильзы. Вскоре следственно-оперативная группа нашла место, где животное забили.

Полицейские установили, что стрелял в косулю 48-летний житель Ордынского района Новосибирской области. Ранее он не был судим.

После убийства косули он погрузил тушу в автомобиль, отвез её домой и разделал. В его доме сотрудники полиции нашли 3 гладкоствольных ружья, патроны и одежду со следами крови.

Фото Под Новосибирском задержали убившего косулю браконьера 2

«По данному факту дознавателем Отделения полиции «Кочковское» Межмуниципального отдела МВД России «Ордынский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщили в ГУ МВД РФ по НСО.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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