Такие пары никогда не разводятся: названа идеальная разница в возрасте для крепкого брака

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Чем больше разница в возрасте супругов, тем меньше продолжительность жизни жены, а вот годы жизни мужа в таком браке увеличиваются, вычислили немецкие демографы. Кроме того, такой неравный по возрасту брак обречён на короткий срок совместного проживания. Существует ли идеальная разница в возрасте, гарантирующая долгую и счастливую семейную историю?

Неравный брак сокращает жизнь?

Над этим вопросом «бьются» все семейные специалисты мира. К примеру, датские учёные, изучив данные о семейной жизни двух миллионов пар, сделали вывод: брак с более старым мужчиной сокращает жизнь женщины и продолжительность самой совместной жизни. Причем, брак с более молодым мужчиной тоже значительно сократит и годы совместной жизни, и длительность жизненного пути супруги.

Тенденция к увеличению

На сегодняшний день на Западе и в нашей стране прослеживается такая тенденция, как появление браков с разницей в 15 лет и выше, где мужчина старше, а женщина моложе. По словам доктора социологических наук, директора проекта «Новое поколение" фонда "Общественное мнение» Ларисы Паутовой, раньше такие браки были возможны только в богемной среде. По данным западных антропологов, лет через 15 такой брак будет типичным.

Однако, по убеждению социолога Паутовой, такие браки недолговечны. По её словам, счастья в таких союзах хватает на пять лет, а дальше, как правило, начинаются проблемы. Супруги начинают ощущать разницу в возрасте, которая может проявиться во всем — в задачах, целях, интересах, и неравный брак может развалиться.

Идеальная разница

Российские психологи считают, что оптимальная разница в возрасте между мужчиной и женщиной для создания крепкой семьи — 5-6 лет. При этом «классикой» брака считается ситуация, когда именно супруг старше, пояснила семейный психолог центра "Счастливая семья" Наталья Панфилова. Такая возрастная разница идеальна в плане психоэмоционального развития супругов.

Душевное родство, как основа

Гибкость — вот самое главное качество для любого брака, равного или неравного, уверена эксперт Панфилова. Чем больше очевидных различий у супругов, тем больше препятствий в отношениях, а значит, больше требуется гибкости. Если в паре присутствует душевное родство, все остальное — второстепенно.