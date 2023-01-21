«Ты разлюбил меня?»: подруга разбившейся в центре Новосибирске 16-летней девушки рассказала подробности трагедии

Фото Сиб.фм

Появились подробности гибели 16-летней девушки при падении на прохожего в центре Новосибирска.

В пятницу, 20 января, в Центральном районе Новосибирска 16-летняя девушка погибла от падения с высоты на улице Орджоникидзе, 21. Предварительной причиной смерти назвали падение с крыши 7-этажного здания. Она упала на 17-летнего прохожего, который позже скончался в больнице от внутреннего кровоизлияния.

Журналист Сиб.фм узнал подробности происшествия у подруги погибшей. Как сообщила Катя*, её подруга Арина* жаловалась на проблемы в отношениях с молодым человеком: парень игнорировал её сообщения на протяжении трёх недель. За день до падения с крыши подруги обсуждали проблемные отношения, и девушка показала свою переписку с молодым человеком.

Последний вопрос в переписке на скриншоте — «Ты разлюбил меня?». Парень ответил, что не хочет общаться, а уже 20 января девушки не стало.

По словам Кати*, Арина* была замкнутым человеком. Она отчислилась из колледжа на 1 курсе и мало с кем общалась.

Имена героинь публикации изменены.