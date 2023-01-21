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В Новосибирске бизнесмен на Mercedes врезался в автомойку

Фото В Новосибирске бизнесмен на Mercedes врезался в автомойку
Фото В Новосибирске бизнесмен на Mercedes врезался в автомойку

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

Предприниматель из Новосибирске на мерседесе за 3.5 миллиона влетел в автомойку.

Утром, 21 января, Mercedes-Benz S-Class по неизвестным причинам врезался в автомойку на улице Фёдора Ивачёва, 1А. Об этом сообщили в паблике "АСТ-54" "Вконтакте".

По информации Сиб.фм, немецкий автомобиль принадлежит новосибирскому бизнесмену Немату И. По данным "rusprofile" он торгует свежими фруктами и орехами. Машину приобрел 7 месяцев назад. Примерно, за 3.5 млн рублей.

По какой причине произошло ДТП, пока неизвестно, но автомобиль получил серьезные повреждения. Кроме этого, досталось и автомойке — у здания разбито стекло.

Как ранее писал Сиб.фм, водитель за рулём кроссовера BMW X5 влетел в припаркованные во дворе в Кировском районе машины и скрылся. Все автомобили, включая иномарку виновника, получили повреждения.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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