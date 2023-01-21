В Новосибирске на выходных температура воздуха опустится до -33

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

На выходных в Новосибирске резко похолодает до -33.

На выходных новосибирцев ждут резкие морозы. В субботу днем, 21 января, температура воздуха опустится до -27, а ближе к ночи до -31

Сервис "Яндекс.Погода" обещает облачность с прояснениями, а вечером пасмурно.

В воскресенье, 22 января, утром температура воздуха опустится до -33 градусов Цельсия. Днем потеплеет до -28, -22 градусов, а ближе к вечеру до -20.

На следующей рабочей неделе температура воздуха составит комфортные -14, -15 градусов Цельсия.