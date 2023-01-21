В Новосибирске убегавший от полицейских кабан попал на видео

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"
В Новосибирске сотрудники полиции преследовали кабана, который бежал по дороге.
В Новосибирске на ОбьГЭСе сотрудники полиции на служебном УАЗике преследовали кабана. Об этом сообщили в паблике "АСТ-54" "Вконтакте".
На опубликованной записи видно, что животное убегает от правоохранителей по дороге. Дальнейшая судьба парнокопытного неизвестна.
До этого, кабана видели и другие очевидцы. Он также бегал от проезжающих машин.
"Почему сопровождение без проблесковых маячков", — с иронией задается вопросом подписчик паблика.
Как ранее писал Сиб.фм, в районе села Куликовское в Новосибирской области жители заметили на дороге медведя.
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