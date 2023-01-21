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В Новосибирске убегавший от полицейских кабан попал на видео

Фото В Новосибирске убегавший от полицейских кабан попал на видео
Фото В Новосибирске убегавший от полицейских кабан попал на видео

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске сотрудники полиции преследовали кабана, который бежал по дороге.

В Новосибирске на ОбьГЭСе сотрудники полиции на служебном УАЗике преследовали кабана. Об этом сообщили в паблике "АСТ-54" "Вконтакте".

На опубликованной записи видно, что животное убегает от правоохранителей по дороге. Дальнейшая судьба парнокопытного неизвестна.

До этого, кабана видели и другие очевидцы. Он также бегал от проезжающих машин.

"Почему сопровождение без проблесковых маячков", — с иронией задается вопросом подписчик паблика.

Как ранее писал Сиб.фм, в районе села Куликовское в Новосибирской области жители заметили на дороге медведя.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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