В Новосибирске убегавший от полицейских кабан попал на видео

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Новосибирске сотрудники полиции преследовали кабана, который бежал по дороге.

В Новосибирске на ОбьГЭСе сотрудники полиции на служебном УАЗике преследовали кабана. Об этом сообщили в паблике "АСТ-54" "Вконтакте".

На опубликованной записи видно, что животное убегает от правоохранителей по дороге. Дальнейшая судьба парнокопытного неизвестна.



До этого, кабана видели и другие очевидцы. Он также бегал от проезжающих машин.

"Почему сопровождение без проблесковых маячков", — с иронией задается вопросом подписчик паблика.

Как ранее писал Сиб.фм, в районе села Куликовское в Новосибирской области жители заметили на дороге медведя.