В Новосибирске сварщик нашёл в центре города кошелёк с 93 тысячами рублей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сварщик нашел кошелек с большой суммой денег около НОВАТа в Новосибирске.

В субботу, 21 января, в Новосибирске 26-летний сварщик Георгий нашел возле театра оперы и балета кошелёк с 93 тысячами рублей. О найденном ценном предмете он сообщил в группе «Бюро находок Новосибирска».

«Найден кошелёк возле театра Оперы и балета. В кошельке 93000 рублей, различные карточки купоны. Верну за вознаграждение — кофе с шоколадкой», — сообщает автор публикации.

Корреспондент «АиФ-Новосибирск» связался с автором объявления. Георгий сообщил, что нашел кошелек в середине января во время прогулки у театра и опубликовал объявление о находке, но до сих пор к нему никто не обратился. Спустя неделю он напомнил о находке повторно. К объявлению он не стал прикладывать фотографию найденного кошелька — так он хочет, чтобы настоящий владелец доказал, что это его вещь.

«Если они не обладают экстрасенсорными способностями, рассказать, что за кошелек и какие купюры в нем были, не смогут при всем желании», — объяснил Георгий.

Он не намерен тратить найденные деньги, но если владелец всё же не найдется, отдаст их в приют для животных или на нужды детского дома.

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