В Новосибирске трактор убирал снег в 4 часа ночи во дворе жилого дома

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

Трактор разбудил жителей многоэтажки в Новосибирске уборкой снега в 4 ночи.

В Новосибирске женщина пожаловалась в паблик "АСТ-54" в "ВК", что ночью её разбудил трактор, который приехал убирать снег на улицу Державина, 1.

"Помимо того, что был дикий шум от ковша по асфальту, так ещё и водитель погрузчика позволял себе сигналить, хотя аварийной ситуации там не наблюдалось", — отметила женщина.

Также женщина рассказала, что по плану уборка территории должна была начаться в 19:00, но что то пошло не так.

Как ранее писал Сиб.фм, прокуратура проверит качество уборки снега в Новосибирске