В Новосибирске ученые научились определять предрасположенность к глаукоме

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Ученые из Новосибирска нашли способ определять предрасположенность к глаукоме.

Ученые из Новосибирска с помощью генетической диагностики определяют предрасположенность человека к глаукоме — болезни, вызывающей слепоту. Об этом сообщают Вести Новосибирск со ссылкой на специалистов Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН.

Основное направление разработок — полигенный анализ, то есть проверка на склонность к глаукоме по нескольким генам одновременно. Это позволяет выявить предрасположенность с точностью 70-80%.

«Вклад одного гена в развитие патологии всегда очень мал, а сетевое взаимодействие между генами приводит к клиническим параметрам», — объясняет ведущий научный сотрудник лаборатории клинической иммуногенетики НИИКЭЛ Алла Шевченко.

Ранее учёные Новосибирска предложили использовать аскорбиновую кислоту против слепоты от катаракты.