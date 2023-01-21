Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество наука

В Новосибирске ученые научились определять предрасположенность к глаукоме

Фото В Новосибирске ученые научились определять предрасположенность к глаукоме
Фото В Новосибирске ученые научились определять предрасположенность к глаукоме

Фото: Freepik.com

Ученые из Новосибирска нашли способ определять предрасположенность к глаукоме.

Ученые из Новосибирска с помощью генетической диагностики определяют предрасположенность человека к глаукоме — болезни, вызывающей слепоту. Об этом сообщают Вести Новосибирск со ссылкой на специалистов Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН.

Основное направление разработок — полигенный анализ, то есть проверка на склонность к глаукоме по нескольким генам одновременно. Это позволяет выявить предрасположенность с точностью 70-80%.

«Вклад одного гена в развитие патологии всегда очень мал, а сетевое взаимодействие между генами приводит к клиническим параметрам», — объясняет ведущий научный сотрудник лаборатории клинической иммуногенетики НИИКЭЛ Алла Шевченко.

Ранее учёные Новосибирска предложили использовать аскорбиновую кислоту против слепоты от катаракты.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

9397
Под Новосибирском хозяйка комиссионного магазина обвинила полицию в конфискации имущества
8190
Стала известна новая версия смертельного падения с балкона в центре Новосибирска
8144
Два человека выпали с балкона в центре Новосибирска
8006
Житель Новосибирска заявил о запрете на песню «Такого как Путин» в баре
7456
В Новосибирске сотни человек собрались в очереди к проруби на Крещение
7067
«Если этот пост опубликован, я труп»: пропавший в Новосибирске 18-летний парень оставил послание
6615
В Новосибирске на территории свалки убили четыре собаки