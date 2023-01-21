В Новосибирске ученые научились определять предрасположенность к глаукоме

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Ученые из Новосибирска нашли способ определять предрасположенность к глаукоме.
Ученые из Новосибирска с помощью генетической диагностики определяют предрасположенность человека к глаукоме — болезни, вызывающей слепоту. Об этом сообщают Вести Новосибирск со ссылкой на специалистов Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН.
Основное направление разработок — полигенный анализ, то есть проверка на склонность к глаукоме по нескольким генам одновременно. Это позволяет выявить предрасположенность с точностью 70-80%.
«Вклад одного гена в развитие патологии всегда очень мал, а сетевое взаимодействие между генами приводит к клиническим параметрам», — объясняет ведущий научный сотрудник лаборатории клинической иммуногенетики НИИКЭЛ Алла Шевченко.
Ранее учёные Новосибирска предложили использовать аскорбиновую кислоту против слепоты от катаракты.
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