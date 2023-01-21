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В Новосибирске вышел в прокат боевик «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи

Фото В Новосибирске вышел в прокат боевик «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи
Фото В Новосибирске вышел в прокат боевик «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи

Фото: обложка фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» - Кинопоиск

В кинотеатрах Новосибирска стали показывать боевик Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать».

В кинотеатрах города вышел в прокат фильм известного британского режиссера Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». Посмотреть фильм можно уже в нескольких кинотеатрах.

В одном из кинотеатров в Кировском районе, боевик доступен для просмотра в 2D-формате. Его будут показывать в 13:10 и в 19:25 по местному времени. Стоимость билетов составляет от 200 рублей.

По сюжету фильма, элитный разведчик Орсон Форчун должен остановить продажу и распространение смертельного оружия. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, ведь на кону — судьба человечества.

Как ранее писал Сиб.фм, эксперт раскрыл схему попадания санкционного фильма «Аватар: Путь воды» в Новосибирск.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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