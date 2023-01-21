В Новосибирске выставили на продажу особняк за 77 миллионов рублей с футбольным полем

Фото: Циан

Особняк за 77 миллионов рублей с баней и футбольным полем выставили на продажу в Новосибирске.

В Новосибирске на сайте «Циан» опубликовали объявление о продаже двухэтажного особняка с земельным участком в 86 соток, баней и футбольным полем. Общая стоимость составляет 77 миллионов рублей.

Автор объявления называет коттедж «домом для комфортной жизни и отдыха» и сообщает, что от живописного участка за 20 минут можно добраться до площади Калинина.

В доме есть кухня-столовая, гостиная, гардеробная, кабинет, несколько спален, бильярдная, сауна и тренажерный зал.

На участке около дома в 86 соток построена баня и гараж. Также размещены детская площадка и небольшое футбольное поле.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске за 140 млн рублей продают особняк с видом на здание ФСБ.