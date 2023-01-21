В Новосибирске заказали модернизацию советских трамваев за 225 млн рублей

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Мэрия Новосибирска заказала модернизацию советских трамваем почти за 225 млн рублей.

В Новосибирске предприятие «Горэлектротранспорт» объявило аукцион на госзакупках на поиск компании, которая сможет модернизировать 10 старых трамваев до 31 декабря 2023 года. Источник финансирования — собственные средства предприятия.

В техзадании «Горэлектротранспорт» отметил, что на модернизацию одного вагона выделяется 60 дней. Компании предстоит установить внутренние стенки, сделать крышу и кабину отделать светлым пластиком. Для водителя нужно установить два зеркала заднего вида с подогревов. Кроме этого, нужно установить площадку для пассажиров с ограниченными возможностями.

Помимо этого, компании предстоит подключить общественный транспорт к системе "Глонасс" и оборудовать видеокамерами.

Гарантия должна составлять 6 месяцев или 35000 км пробега.

Как ранее писал Сиб.фм, износ трамваев в Новосибирске достиг 78% в 2022 году.