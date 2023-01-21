В Новосибирской области выберут нового главу Сузунского района

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Специальная комиссия назначит нового главу Сузунского района Новосибирской области.

После суда над предыдущим главой Сузунского района, специальная комиссия выберет нового. Информацию об этом опубликовали на сайте «Электронная демократия Новосибирской области».

Членов комиссии выберет губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Уже известно, что в неё войдут председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив, министр региональной политики Андрей Клюзов, министр транспорта Анатолий Костылевский и руководитель Департамента организации управления и государственной гражданской службы областного правительства Валентина Дудникова.

За исполнением постановления будет следить первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов. Окончательное решение комиссия примет до 23 января.

Предыдущую главу Сузунского района Лилию Некрасову задержали в октябре 2022 года. Её обвиняют в халатности, которая нанесла ущерб 29 миллионов рублей: очистные сооружения, которые построили по госпрограмме, в итоге оказались непригодны, а она, зная об этом не предпринимала мер для исправления. Второе уголовное дело против неё — фиктивное трудоустройство мужа в органы власти.

Лилия Некрасова остаётся в СИЗО до 23 февраля по решению суда.