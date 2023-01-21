В Новосибирской области до 2024 года построят 18 школ

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В Новосибирской области построят 18 школ для 13 тысяч учеников.

К 2024 году в Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию 18 школ для 13 тысяч школьников. Об этом сообщил глава Минобразования НСО Сергей Федорчук.

Большую часть, 14 учреждений, планируют открыть уже в 2023 году.

«С целью решения вопроса уменьшения количества детей, обучающихся во вторую смену и создания комфортных условий для воспитания и обучения детей, в рамках реализации государственной программы организованы мероприятия по строительству и реконструкции объектов образования», — отметил Федорчук.

Как ранее писал Сиб.фм, названы лучшие школы Новосибирска по количеству поступивших в вузы.