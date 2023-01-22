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общество

В зону СВО передали 80 литров противоожогового масла из Новосибирска

Фото В зону СВО передали 80 литров противоожогового масла из Новосибирска
Фото В зону СВО передали 80 литров противоожогового масла из Новосибирска

Фото Минобороны

Новосибирске медики передали в зону СВО озонированное масло "Отрисан" для заживления ран.

Партию противоожогового масла "Отрисан" передали медики из Новосибирска бойцам 41-й армии. Препарал использовался еще в ходе первой Чеченской кампании и хорошо зарекомендовал себя.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, лекарство разработано на базе Сибирского научно-исследовательского института «Центр-Сирена».

«Большое количество людей объединены желанием помочь нашим военнослужащим. Это лишний раз доказывает, что народ и армия едины», — сказал помощник командующего общевойсковым объединением ЦВО – начальник физической подготовки и спорта подполковник Иван Кувырзин.

Отмечается, что участие в создании препарата принимал легендарный борец, а ныне — сенатор от Новосибирской области Александр Карелин.

По данным телеканала ОТС, в партии с противоожоговым маслом "Отрисан" — 80 литров вещества. Разработчики отмечают, что препарат останавливает кровь и не дает ране загноиться после ожогов, обморожений, осколочных повреждений и прочего. Кроме того, масло используется в послеоперационных условиях — оно не позволяет развиться сепсису.

Как отметил Александр Карелин, партию масла получат бойцы Росгвардии, а также члены элитного батальона "Вега" из Новосибирска.

Разработчиик уточнили, что всю партию целебного масла создали на средства сотрудников центра.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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