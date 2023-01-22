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общество

Певец из Новосибирска Шура опубликовал фото в ретро-шапке

Фото Певец из Новосибирска Шура опубликовал фото в ретро-шапке
Фото Певец из Новосибирска Шура опубликовал фото в ретро-шапке

Фото со страницы исполнителя в социальных сетях

Эпатажный певец из Новосибирска Шура (Медведев) опубликовал снимок в меховой шапке из 90-х.

Певец из Новосибирска Шура развеселил поклонников оригинальным фото в меховой шапке. Исполнитель надел ретро-шапку из меха норки, которые были популярны в конце 80-90 годов.

"На многих публикациях я без головного убора, и меня настоятельно просили надеть шапку. Свершилось, как вам", — написал Шура на своей странице в соцсетях.

Подписчики звезды оценили хорошее чувство юмора певца и поблагодарили его за возможность понастальгировать.

"О, прямо образ из 90-х. Сразу батю вспомнил"; "Пыжик, отдай шапку", "Где вы нашли такой раритет?!", "Шапка огонь, у моего отца такая же была", — написали комментаторы.

Многие предположили, что выбор головного убора из рыжего меха был шуткой от певца. Впрочем, нашлись и те, кто усмотрел в необычном образе Шуры новый модный тренд.

"Не удивлюсь, если через полгода это снова станет модно, и все будем так ходить", — поделилась мнением подписчица.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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